Однако рынок остаётся осторожным из-за геополитических рисков

В первом квартале 2025 года компания AMD опубликовала финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков.

По данным отчёта, выручка составила $7.4 млрд, что выше прогнозируемых $7.13 млрд. Прибыль на акцию достигла 96 центов вместо предполагаемых 94 центов. Это стало возможным благодаря росту сегмента дата-центров, который принес $3.7 млрд выручки — на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стал спрос на процессоры EPYC и ускорители для ИИ, особенно со стороны Oracle.

Однако, несмотря на хорошие показатели, акции компании снизились после первоначального роста — с 5.5% произошла коррекция до 3.8%. Такое поведение объясняется рядом факторов: инвесторы обратили внимание на предупреждения AMD относительно влияния торговых ограничений, которые могут негативно сказаться на поставках чипов и общем доходе. Компания оценила потери от этих мер в $800 млн.

Сегмент клиентских решений также показал рост на 28% — до $2.3 млрд, что связано с увеличением продаж процессоров на базе архитектуры Zen 5. В то же время игровое направление столкнулось с трудностями: доход от видеокарт упал на $300 млн и составил всего $600 млн за квартал. Это говорит о сложной ситуации на рынке дискретных GPU, где конкуренция с NVIDIA и медленное восстановление спроса создают давление на продажи.

Годовое увеличение выручки составило 36%, а маржа повысилась до 54% (без учёта GAAP), что позволило увеличить операционную прибыль до $1.8 млрд. Ранее установленная стратегия по переходу на более дорогие решения сыграла свою роль, помогая компании удерживать позиции даже в условиях жёсткой конкуренции и изменений в глобальной экономике.