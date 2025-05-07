Компания Realme представила концепт смартфона под названием GT 10 000 мА·ч, основанный на новой технологии аккумуляторов с добавлением кремния. Это позволило создать устройство с очень высокой ёмкостью батареи — 10 000 мА·ч, при этом корпус остаётся относительно компактным: 8.5 мм в толщину и весом всего 210 граммов. По заявлениям производителя, такая конструкция обеспечивает несколько дней автономной работы.

Однако техническая сторона устройства не выглядит такой же передовой. В основе лежит процессор MediaTek Dimensity 7300, который относится к среднему уровню производительности. Другие параметры пока остаются вне внимания: точное количество оперативной памяти и объём накопителя не раскрыты. Экран — 6.7-дюймовая OLED-панель с четырьмя изогнутыми сторонами, что само по себе не уникально, но всё ещё актуально для современных флагманов.

Стоит отметить, что размещение такого большого аккумулятора потребовало переработки внутренней архитектуры. Материнская плата была изменена для корректного размещения элементов. Тем не менее, вопрос о серийном выпуске остаётся открытым. Если модель поступит в продажу, она может заинтересовать пользователей в таких странах, как Индия, где важна длительная работа от одной зарядки.



