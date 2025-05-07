Проект разрабатывается в качестве альтернативы, опираясь на AOSP и сотрудничество с китайскими компаниями.

Xiaomi работает над версией своей операционной системы HyperOS 3, которая будет функционировать без участия сервисов Google. Такое решение рассматривается как стратегический шаг, вызванный возможными последствиями торговой конфронтации между США и Китаем. Похожие меры ранее были приняты Huawei, которая создала собственную систему HarmonyOS.

Сообщается, что HyperOS 3 может быть основана на открытом проекте Android (AOSP), как это было в первых версиях HarmonyOS. Это позволит компании уменьшить зависимость от американских технологий, если Вашингтон решит расширить ограничения на взаимодействие с китайскими производителями. Также утверждается, что над этим направлением Xiaomi якобы сотрудничает с другими крупными игроками - в частности, с Huawei и структурой BBK Electronics, куда входят Oppo, Vivo и OnePlus.

Однако переход на такую модель повлечёт свои последствия. Устройства без доступа к Google Play Store окажутся менее привлекательными за пределами Китая. Для глобального рынка они могут потерять конкурентоспособность, так как пользователи лишаются миллионов приложений и интеграции с экосистемой Google. Пока что такая версия разрабатывается как резервный вариант, который можно активировать при ухудшении геополитической обстановки.