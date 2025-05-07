Xiaomi работает над версией своей операционной системы HyperOS 3, которая будет функционировать без участия сервисов Google. Такое решение рассматривается как стратегический шаг, вызванный возможными последствиями торговой конфронтации между США и Китаем. Похожие меры ранее были приняты Huawei, которая создала собственную систему HarmonyOS.
Сообщается, что HyperOS 3 может быть основана на открытом проекте Android (AOSP), как это было в первых версиях HarmonyOS. Это позволит компании уменьшить зависимость от американских технологий, если Вашингтон решит расширить ограничения на взаимодействие с китайскими производителями. Также утверждается, что над этим направлением Xiaomi якобы сотрудничает с другими крупными игроками - в частности, с Huawei и структурой BBK Electronics, куда входят Oppo, Vivo и OnePlus.
Однако переход на такую модель повлечёт свои последствия. Устройства без доступа к Google Play Store окажутся менее привлекательными за пределами Китая. Для глобального рынка они могут потерять конкурентоспособность, так как пользователи лишаются миллионов приложений и интеграции с экосистемой Google. Пока что такая версия разрабатывается как резервный вариант, который можно активировать при ухудшении геополитической обстановки.