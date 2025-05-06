Аналитик предположил, что второе поколение складного смартфона получит улучшения в сравнении с конкурентами

По информации журналиста Mark Gurman из свежего выпуска его информационного бюллетеня Power On, Apple работает над вторым поколением складного iPhone, который может появиться в 2027 году. При этом уже текущая версия устройства должна будет отличаться от решений других производителей за счёт более качественного экрана и механизма сгибания.

Одним из ключевых приоритетов для Apple остаётся минимизация видимости линии сгиба на дисплее. В отличие от существующих моделей, где эта проблема до сих пор присутствует, компания стремится к тому, чтобы при развороте экран выглядел максимально естественно и целостно. По словам Gurman, в будущем устройстве изгиб должен быть практически незаметен, а обновлённая технология позволит избежать рассеивания света, характерного для современных складных смартфонов.

Ещё одной особенностью станет использование высококачественного шарнира, изготовленного из сплава нержавеющей стали и титана. Это должно обеспечить не только долговечность конструкции, но и плавность работы. Хотя точные материалы и технологии пока не раскрыты, аналитик отмечает, что Apple делает ставку на надёжность и удобство использования.

При этом запуск первого поколения складного iPhone может быть отложен, поскольку компания придерживается высоких стандартов в вопросах качества. Особенно это касается тестирования самого экрана и системы открывания. Как именно устройство поведёт себя в реальных условиях, станет ясно позже, когда оно попадёт к пользователям.