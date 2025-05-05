Мощная профессиональная видеокарта NVIDIA стала доступна у ритейлеров в Европе, Японии и других регионах

Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 на базе архитектуры Blackwell начала появляться в магазинах разных стран. Это устройство ориентировано на профессиональные задачи и оснащено внушительными 96 ГБ памяти GDDR7, что делает его одним из самых ёмких GPU на рынке. В Европе стоимость модели стартует от €8 982 (около $10 190) с учётом налогов, а в Великобритании - £7 659.18 ($10 166). В Японии цена составляет более 1.6 млн иен ($11 326), однако некоторые пользователи сообщают о возможности получить карту дешевле - например, один из Reddit-пользователей получил субсидию от NVIDIA и заплатил всего $5 000.

Устройство выполнено в двухслотовом форм-факторе и внешне напоминает Founders Edition видеокарты GeForce RTX 50-серии. Основой для неё стал чип GB202, который используется и в RTX 5090. Однако RTX PRO 6000 отличается увеличенным числом CUDA-ядер - 24 064 против 21 760 у RTX 5090, а также объёмом видеопамяти, который вырос с 24 до 96 ГБ. Такая конфигурация делает её привлекательной для работы с нейросетями, обработкой больших данных и сложных проектах в сфере ИИ. Кроме того, карта поддерживает технологию Multi-Instance GPU (MIG), позволяющую разделить графический процессор на несколько независимых сегментов. Это повышает эффективность при работе с несколькими задачами одновременно и снижает риск взаимного влияния между ними. Такие функции особенно актуальны для стартапов и малого бизнеса, которым требуются мощные вычисления без лишних задержек.

Хотя RTX PRO 6000 не позиционируется как игровое решение, она способна запускать современные игры. По производительности новинка близка к GeForce RTX 5090, а в тестах трассировки лучей показывает даже небольшое преимущество - до 5% в некоторых сценариях Pure Path Tracing.





