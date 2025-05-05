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ddr22
Lenovo представила настольные ПК GeekPro на базе Intel Core Ultra 200S и RTX 5060 Ti
Новый игровой компьютер Lenovo предлагает выбор конфигураций и улучшенное охлаждение

Компания Lenovo официально представила обновлённую линейку своих игровых настольных компьютеров GeekPro. Модель получила возможность установки процессора Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti, что делает её привлекательным вариантом для геймеров, ценящих производительность и современные технологии.
В базовой комплектации устройство оснащено менее мощной видеокартой RTX 3050 и процессором Core Ultra 7 255HX. Среди доступных моделей также есть версия со средним уровнем оснащения - с тем же CPU, но уже с видеокартой RTX 5060 Ti. По информации от источников, в системе используется OEM-версия этой видеокарты, которая заметно меньше по размерам, чем некоторые сторонние решения, хотя и не относится к одноразъёмным вариантам.Корпус получил обновлённый дизайн с трёхмерной передней панелью, скрывающей вентиляционные отверстия для более аккуратного внешнего вида. Также заявлена улучшенная система воздушных каналов, благодаря которой охлаждение работает эффективнее, а уровень шума снижен.

Из интерфейсов: несколько портов USB, HDMI, DisplayPort и другие разъёмы, обеспечивающие широкие возможности подключения периферийных устройств. Внутри установлен блок питания на 500 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum, два слота M.2 и удобный лоток для установки накопителей без инструментов.

Стоимость базовой версии составляет около $907 (6599 юаней), а топовая сборка с 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 1 ТБ оценивается в $1375 (9999 юаней). В качестве накопителя здесь используется Crucial P310 PCIe 4.0.

Ожидается, что обновлённый компьютер появится на международном рынке под названием Lenovo LOQ Tower Gen 10.

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#lenovo
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