Новый накопитель от Huawei предлагает до 4 ТБ памяти, высокую скорость передачи данных и прочный корпус

Компания Huawei расширила линейку своих внешних накопителей моделью Kunling eKitStor Shield 200. Это портативный SSD, предназначенный для пользователей, которым важны не только быстрая работа, но и надёжность в сложных условиях. Устройство уже доступно к покупке на китайском рынке.

В основе новинки - флэш-память, обеспечивающая высокую скорость чтения и записи. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 через разъём Type-C. Производитель обещает до 2 ГБ/с при передаче данных, чего достаточно для оперативного копирования видео и фото. Однако для достижения таких показателей необходимо использовать совместимые устройства.

Для защиты от внешних воздействий производитель предусмотрел усиленный металлический корпус с резиновым покрытием. Устройство имеет степень защиты IP67, что означает устойчивость к пыли и временному погружению в воду. Кроме того, SSD выдерживает падение с высоты около трёх метров и даже давление двухтонного автомобиля. Весит он всего 178 граммов, а его размеры составляют 110 x 70 x 19 мм.

Также в конструкции реализована аппаратная шифровка данных, что делает накопитель привлекательным вариантом для бизнес-пользователей и профессиональных творцов контента. Энергопотребление устройства составляет 6 Вт.

Цена модели объёмом 1 ТБ начинается от $106, за версию на 2 ТБ просят $192. Модификация на 4 ТБ пока не появилась в продаже.