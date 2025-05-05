В Сети раскрыты ключевые характеристики нового смартфона Oppo

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что в скором времени состоится анонс новой линейки смартфонов Oppo Reno 14. В составе серии ожидается модель Reno 14 Pro, которая будет оснащена ещё неанонсированным чипсетом MediaTek Dimensity 8450. Этот процессор, по предварительным данным, представляет собой модифицированную версию Dimensity 8400.

Ранее информация о процессоре появилась в бенчмарке Geekbench под названием Reno 14 с модельным номером PKZ110. Там он определялся как восьмиядерный чип с трёхкластерной архитектурой (1+3+4): один ярлыковый ядро на 3.25 ГГц, три производительных ядра на 3.0 ГГц и четыре энергоэффективных на 2.1 ГГц. Объём оперативной памяти пока указан как 12 ГБ, но возможно появление версии с 16 ГБ, как это было у Reno 13 Pro.

Новинка должна выйти сначала в Китае, а затем - на других рынках. Дата официального анонса пока не объявлена, однако ранее Oppo уже намекала на скорое представление устройств линейки.

Помимо смартфона, компания также готовит новые беспроводные наушники Enco Clip и планшет, который получит название Oppo Pad SE. Устройство будет оснащено 11-дюймовым LCD-экраном, процессором Helio G100 (хотя ранее сообщалось о G99), аккумулятором ёмкостью 9340 мА·ч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, толщиной 7.39 мм и весом около 530 граммов.