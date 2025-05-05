Новый тонкий iPhone получит уменьшенную батарею, а для автономности - специальный аксессуар

Согласно информации от источника The Information, Apple работает над моделью iPhone 17 Air, которая должна заменить в линейке iPhone 16 Plus. Устройство будет отличаться особенно тонким корпусом - около 5.5 мм. Однако ради такого дизайна компания пошла на ряд компромиссов.

Среди них - одиночная камера на задней панели и использование процессора A19 вместо более производительного A19 Pro. Но самым заметным ограничением стал уменьшенный аккумулятор. По данным издания, только 60-70% владельцев смогут использовать устройство в течение дня без подзарядки, тогда как у других моделей этот показатель достигает 80-90%.

Для решения проблемы автономности Apple якобы готовит специальный аккумуляторный чехол. Он будет заряжаться вместе с телефоном через USB-C или MagSafe, что избавит пользователя от необходимости отдельно подключать оба устройства. При этом подключение такого аксессуара увеличит толщину и вес смартфона до уровня iPhone 17 Pro, что может свести на нет преимущества тонкого корпуса.

Ожидается, что iPhone 17 Air составит около 10% от общего объёма продаж серии. Таким образом, новинка ориентирована на тех, кто ценит стильный внешний вид и лёгкость устройства, но при этом готов мириться с некоторыми ограничениями ради уникального дизайна. Компания пытается смягчить эти недостатки с помощью фирменных аксессуаров, предлагая решение, сочетающее эстетику и практичность.