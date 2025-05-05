Новые спортивные часы Casio получили гибридные функции и современный дизайн

Компания Casio начала продажи новой модели умных часов из линейки G-Shock — GBA-950. Устройство доступно в трёх расцветках: чёрной (GBA-950-1A), фиолетово-чёрной (GBA-950-2A) и бело-серой (GBA-950-7A). Это первые часы серии, которые поддерживают GPS и предназначены для пользователей, следящих за активностью и временем.

GBA-950 представляет собой гибридные спортивные часы, которые соединяются с телефоном через Bluetooth. Связь с приложением Casio Watches позволяет отслеживать пройденное расстояние, темп движения, использовать автоматическую фиксацию кругов, считать шаги и оценивать расход калорий. Также предусмотрена возможность выбора двух часовых поясов, секундомер, таймер обратного отсчёта и несколько будильников. На цифровых дисплеях отображается дополнительная информация: интенсивность тренировок, прогресс выполнения целей и другая статистика. Для удобства чтения данных в темноте используются светящиеся элементы и светодиодная подсветка. В моделях GBA-950-1A и GBA-950-2A применяется чёрный циферблат с тёмным экраном и светлыми символами, тогда как версия GBA-950-7A имеет серый корпус и светлый дисплей с тёмными надписями. Дизайн часов разрабатывался с учётом эргономики: благодаря технологии складывания, вдохновлённой оригами, браслет и безель лучше адаптируются к форме запястья. Часы водонепроницаемы до 20 АТМ и оснащены батареей, рассчитанной на два года работы.

В Японии цена каждой версии составляет ¥25 300 (около $176). Пока неизвестно, появятся ли эти часы в других странах, включая США. Однако, учитывая интерес к серии G-Shock, это вполне вероятно.