Продолжение средневековой RPG преодолело важный рубеж и превзошло успех оригинала

Студия Warhorse Studios сообщила о значительных успехах в продажах своей новой игры Kingdom Come: Deliverance 2. За три месяца после релиза проект уже разошёлся тиражом свыше трёх миллионов копий. Особенно впечатляет, что первый миллион был достигнут всего за один день, а два миллиона — через две недели после выхода. Это делает сиквел одним из самых успешных релизов в истории компании.

Для сравнения, оригинальная Kingdom Come: Deliverance, вышедшая ранее, достигла трёхмиллионного рубежа только спустя два года. Таким образом, продолжение развивает успех серии, опираясь на уже сложившуюся фан-базу и положительные отзывы игроков и критиков. Один из рецензентов даже отметил, что игра может служить эталоном для жанра открытого мира.

Сиквел получил признание за глубокий и живой игровой мир, интересные задания, улучшенные механики и качественную проработку деталей. В отличие от многих других RPG, она предлагает реалистичное воссоздание средневековья, где каждое действие имеет последствия. Игра также получила высокую оценку за историческую достоверность, атмосферу и количество скрытых элементов.

Кроме того, разработчики не намерены останавливаться на достигнутом. Планируется выпуск сразу трёх платных DLC, которые появятся в летние, осенние и зимние периоды. Они обещают расширить существующий контент и добавить новые сюжетные линии.