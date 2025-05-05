Apple Mac mini с чипами M4 и M4 Pro нельзя заряжать через USB-C, но уже известно как это обойти.

Несмотря на то, что новое поколение компактного компьютера Apple Mac mini оснащено энергоэффективными процессорами M4 и M4 Pro, компания не стала переходить на питание через порт USB-C. В отличие от линейки MacBook, где используются разъёмы MagSafe или USB-C для зарядки, Mac mini по-прежнему использует традиционный блок питания.

Однако в Сети появилось видео, в котором пользователь Saad OUACHE показывает, что подать напряжение на устройство через USB-C всё же можно. Для этого требуется разобрать систему и подключить провода к внутренней плате, используя переходник с USB-C на соответствующий разъём. Источником питания послужил внешний аккумулятор на 12 В и 3 А, выдающий 36 Вт - этого оказалось достаточно, чтобы запустить устройство и даже подключить монитор через HDMI.

Эксперимент демонстрирует, что техническая возможность запитывать Mac mini через USB-C существует, однако Apple, вероятно, посчитала такой вариант излишним, учитывая специфику использования устройства как стационарного компьютера. Также возможны соображения экономии при производстве: внедрение полноценного USB-C для питания потребовало бы изменений в конструкции, что увеличило бы стоимость.

Для повторения подобного моддинга необходимы знания в области электроники и пайки, а также доступ к самому компьютеру. Базовая модель Mac mini с 16 ГБ унифицированной памяти и SSD на 256 ГБ сейчас доступна за $502.20 на Amazon.

Тем не менее, эксперименты с аппаратным обеспечением Apple настоятельно не рекомендуются большинству пользователей - есть риск повредить устройство и лишиться гарантии. Такие решения остаются уделом энтузиастов и тех, кто хочет расширить возможности техники за рамками официальных указаний.