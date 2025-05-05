Новинка от Sparkle предлагает повышенную производительность и стильный внешний вид

Компания Sparkle представила свою флагманскую видеокарту серии Intel Arc - модель B580 ROC Luna OC Ultra. Устройство получило полностью белое оформление, включая не только радиатор и лопасти вентиляторов, но даже цвет текстолита под ними. Такой дизайн делает устройство заметным элементом системного блока и привлекательным вариантом для пользователей, ценящих эстетику.

Видеокарта ориентирована как на геймеров, так и на творческих профессионалов. Её конструкция занимает 2.5 слота и имеет увеличенную высоту по сравнению с типичными решениями. Охлаждение обеспечивается за счёт алюминиевого радиатора и двух вентиляторов диаметром 90 мм, что помогает эффективно рассеивать тепло при высоких нагрузках.

Модель отличается заводским разгоном: максимальная частота достигает 2800 МГц против 2670 МГц у эталонной версии и 2740 МГц у Titan OC. Энергопотребление также повышено - до 210 Вт вместо 190 Вт у оригинальной спецификации. Питание осуществляется через два 8-контактных разъёма PCIe.

Стоимость новинки пока не раскрывается, однако ожидается, что она окажется в пределах $250-300.