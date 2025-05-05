Новинка предлагает улучшенную графику, изменённый состав врагов на уровнях и переработанное повествование.

Разработчик под ником AgentLoginov представил крупное обновление мода RealDOOM 3 — четвёртую версию, которая приносит значительные изменения в атмосферу и внешний вид игры Doom 3. Модификация направлена на улучшение графики, доработку карт, добавление новых существ и звуковых эффектов.

В новой сборке пользователей ждёт обновлённый графический интерфейс и более детализированные текстуры оружия. Также реализована функция случайного появления разных врагов на каждом уровне, что увеличивает продолжительность жизни проекта и делает прохождение менее предсказуемым. По словам автора, была проведена работа над сюжетом оригинальной игры, её дополнениями Resurrection of Evil и The Lost Mission. Однако точные детали этих правок пока не раскрыты.

Для тех, кто хочет усилить визуальную составляющую, доступны другие популярные моды, такие как Essential HD Pack v2.0 и Doom 3 Redux. Первый предлагает улучшенные текстуры и уровневые детали, тогда как второй использует более 2300 переработанных материалов, включая элементы из других пакетов и новые модели, увеличенные в размере.

Тем не менее, эти моды несовместимы между собой, поэтому выбор зависит от личных предпочтений игрока.