Новинка получила более 90 режимов тренировок, AMOLED-экран и аккумулятор на 20 дней.

Смарт-часы Suunto Run неожиданно появились в каталоге испанского ритейлера MediaMarkt. На основе данных из утечки стало известно, что стоимость модели составит €249, что делает её заметно доступнее, чем Suunto Race S (€349) и Race (€399). Также в тексте указана информация о технических возможностях устройства: 1.32-дюймовый AMOLED-дисплей, корпус из полимера с окантовкой из нержавеющей стали и защитное стекло Gorilla Glass.

По данным источника, часы обладают водонепроницаемостью до 5 АТМ и весом от 35 до 45 граммов. Внутри — модуль с двумя диапазонами GNSS, поддержка более чем 90 видов спорта, локальное хранилище музыки и возможность загрузки тренировочных планов. Батарея рассчитана на 20 дней автономности при обычном использовании, а в режиме GPS — до 20 часов. Ранее сообщалось о 12 днях, но новая информация может говорить о разных профилях энергопотребления.

В отличие от предыдущих поколений, Suunto Run не будет поддерживать офлайн-карты. Однако появится обновлённая версия программного обеспечения, которая может улучшить работу с данными и интерфейсом.