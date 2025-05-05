Смартфон Oppo Reno14 был замечен на платформе Geekbench под кодовым обозначением PKZ110. Устройство оснащено восьмиядерным процессором MediaTek, четыре ядра которого работают на частоте 2.1 ГГц, а одно — на максимальной отметке 3.25 ГГц, что указывает на использование более современной и мощной начинки, чем у предыдущего поколения.

Кроме топового чипа, в утечке говорится о 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной Android 15. Это делает устройство интересным вариантом для тех, кто следит за скоростью работы и актуальными функциями. Также появилась информация о том, что основная камера может составлять 50 МП с перископическим телеобъективом 3X, а также поддержка беспроводной зарядки через магнитный интерфейс.

Тем временем текущая модель Reno13 стартует от INR 37 999 с 8 ГБ RAM, тогда как версия с большим объёмом памяти предлагается за INR 41 999. С учётом слухов, Reno14 может стать прямым конкурентом Redmi Turbo 4 (Poco X7 Pro), особенно если цена окажется сбалансированной, а дизайн ещё больше приблизится к стилистике iPhone.