Новинка предлагает увеличенное количество ядер, но остаётся в рамках старых поколений процессоров.

Компания NBook обновила свою модель Fly, установив в неё восьмиядерный процессор Intel Xeon W-10885M вместо Core i7-10850H. Это позволило увеличить число потоков до 16, что делает устройство более подходящим для многозадачной работы. Ноутбук уже можно заказать на Banggood за $875 с отправкой из Китая, хотя окончательная стоимость может вырасти из-за таможенных сборов.

Основной особенностью устройства является двухэкранная конструкция: основной дисплей — 16 дюймов с разрешением 1920x1200, второй — 14-дюймовая панель с соотношением сторон 3840x1100. Меньший экран поддерживает тач-управление, что упрощает навигацию между приложениями. В комплекте — 16 ГБ оперативной памяти и SSD объёмом 1 ТБ. ОС Windows 11 Pro предустановлена.

Вес устройства составляет около 2.5 кг, а ёмкость батареи — 58 Вт·ч. На корпусе расположены HDMI, несколько портов USB 3.0, один USB-C, сетевой разъём RJ-45, Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n и Bluetooth 4.2. Также присутствует веб-камера на 1 МП и клавиатура с большим тачпадом, но без цифрового блока.