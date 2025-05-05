Новинка получит компактный формат, но откажется от некоторых возможностей текущих моделей

Roland Quandt опубликовал информацию о грядущем выпуске новой версии Surface Laptop, которая будет представлена 6 мая. По данным источника, устройство получило 13-дюймовый дисплей, что меньше по сравнению с 13.8- и 15-дюймовыми версиями нынешнего Surface Laptop 7. Несмотря на более миниатюрные размеры, он не станет полной заменой Surface Laptop Go, а займёт промежуточную позицию в линейке.

В конструкции новинки отсутствует ИК-камера для Windows Hello и порт Surface Connect. Вместо этого предусмотрены USB-C (два порта), встроенный сканер отпечатков пальцев и матрица с частотой обновления 60 Гц. Ожидается, что в основе устройства лежит чип Snapdragon X Plus в конфигурации X1P-42-100, а не X1P-64-100, как в базовой версии Surface Laptop 7. Объём оперативной памяти составит 16 ГБ, а встроенные накопители — 256 или 512 ГБ UFS-памяти без возможности расширения.

Точная стоимость пока неизвестна, но предполагается, что она будет ниже, чем у стандартных вариантов Surface Laptop 7, которые сейчас стартуют с отметки $940. Это может сделать его интересным для пользователей, которым важны мобильность и длительное время работы, даже за счёт упрощения характеристик.