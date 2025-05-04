Новинка предлагает гибкую настройку ориентации и поддержку магнитного крепления для удобства пользователя

Компания Jsaux анонсировала новую разработку — FlipGo Horizon, портативную двухдисплейную систему с возможностью использования в разных положениях.

Устройство пока не имеет официальной даты выхода и ценника, однако производитель намерен собрать средства на запуск через кампанию на одной из платформ коллективного финансирования. Заинтересованные пользователи уже могут оставить свои электронные адреса, чтобы получать уведомления о начале сбора средств.

Система состоит из двух 15.6-дюймовых экранов с разрешением Full HD, охватом цветового пространства sRGB на 100% и яркостью 300 нит. Каждый дисплей можно закрепить на одном из двух доступных стендов.

Базовая модель Snap Stand предполагает отдельное подключение каждого монитора к устройству, тогда как модификация Snap Stand Pro оснащена встроенной док-станцией, которая соединяется с ноутбуком через USB-C и позволяет расширить возможности подключения за счёт дополнительных портов USB 3.1 Gen 1.

Особенность новинки — возможность установки экранов в любом положении: вертикальном или горизонтальном, в режиме портрета или пейзажа. Магнитная система крепления делает использование более удобным и быстрым, без необходимости использовать дополнительный инструментарий при перестановке мониторов.

Хотя технические характеристики дисплеев нельзя назвать выдающимися, их сочетание с компактной конструкцией и функциональностью повышает общую привлекательность продукта. Это решение может быть интересно фрилансерам, путешествующим профессионалам и тем, кто ценит мобильность в работе с несколькими окнами одновременно.