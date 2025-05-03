Новинка от Rockstar может выйти по новому графику — 26 мая 2026 года.

Бывший сотрудник Rockstar Obbe Vermeij, принимавший участие в создании таких проектов, как GTA 3, Vice City, San Andreas и GTA 4, поделился своим мнением о возможных задержках с выходом GTA 6. По его словам, вероятность повторного откладывания крайне мала, так как студия не стала бы называть конкретную дату, если бы не была уверена в сроках. Игра должна выйти 26 мая 2026 года на консолях нового поколения.

Согласно информации, команда Rockstar сосредоточена на финальной стадии разработки, стремясь уложиться в объявленное окно запуска. Хотя ранее некоторые пользователи предполагали, что одновременно с консольными версиями может выйти и PC-издание, эксперт уверен: десктопный вариант появится позже — примерно через год после релиза на приставках.

Vermeij также отметил, что в прошлом компания сталкивалась с длительными переносами, например, с выходом GTA 4 или Red Dead Redemption 2. Однако в случае с GTA 6 такой практики, по всей видимости, уже не будет. Если всё пойдёт по плану, игра действительно поступит в продажу в мае следующего года.