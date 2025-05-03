Обновление добавляет настройки для настольного тенниса, синхронизацию через Share и данные о дыхательных ритмах

Компания Garmin представила первое бета-обновление под названием версия 10.10 для своих спортивных часов Vivoactive 6, которые были запущены в продажу в начале апреля 2025 года. Устройство позиционируется как многофункциональный гаджет для фитнес-трекинга, с AMOLED-дисплеем, GPS и автономной работой до 11 дней.

В рамках обновления пользователям стали доступны три новых функции. Во-первых, добавлен режим тренировки «Настольный теннис», который ранее не был предусмотрен в списке активностей. Во-вторых, реализована поддержка приложения Garmin Share — теперь можно передавать данные между совместимыми устройствами, например, Edge или другими смарт-часами. В-третьих, в модуль отслеживания сна внедрены показатели дыхательных колебаний, что позволяет наблюдать за стабильностью ритма ночью.

Также разработчики исправили проблему, связанную с зависанием анимаций. Помимо этого, обновились GCM-переводы — теперь они соответствуют версии 2.50. На данный момент нет жалоб на наличие ошибок в бета-версии, хотя пользователи продолжают тестировать её в поиске скрытых изменений.

Чтобы установить обновление, достаточно зайти в меню «Настройки» → «Система» → «Проверка обновлений». Бета-версия уже доступна всем владельцам Vivoactive 6, стоимость которых составляет $299.99. Программа тестирования открыта для участников, зарегистрированных через приложение Garmin Connect.