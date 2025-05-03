Ожидается, что компания представит новые компьютеры с процессорами Snapdragon и функцией Copilot+PC.

Компания Microsoft официально объявила о проведении мероприятия, посвящённого новым устройствам линейки Surface. Дата — 6 мая 2025 года, информация об этом появилась в официальном аккаунте Surface в соцсети X. В сообщении фигурирует надпись «Copilot+PC».

Ранее в марте две новые модели с номерами 2109 и 2110 прошли сертификацию в Китае. Считается, что это уменьшенные версии Surface Laptop и Surface Pro, выполненные с металлическим корпусом и дизайном, напоминающим Surface Go. Также стало известно о третьей модели под номером 2095, которая может прийти на смену текущему Surface Laptop Go.

Предполагается, что одна из новинок — это 12-дюймовый Surface Pro, который будет работать на чипе Snapdragon X (X1P-42-100), иметь 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную Windows 11 Pro. На данный момент точные характеристики не раскрыты, но ранее появлялись данные о том, что эти устройства могут быть меньше текущих моделей и ориентированы на мобильность.



