Новое дополнение позволит игрокам влиять на войну в галактике и пройти путь от новичка до командира.

Во время ежегодного мероприятия Fanfest в Рейкьявике студия CCP Games представила новый пакет обновления Legion для космического MMO-проекта EVE Online. Дополнение выйдет 27 мая и предложит пользователям расширенные инструменты управления, новые корабли и переработанные механики взаимодействия внутри корпораций.

Одним из ключевых нововведений станет система Freelance Jobs, позволяющая игрокам выбирать задания по своему желанию — от перевозки ресурсов до участия в боевых действиях или организации производства. Выполняя их, пользователи смогут зарабатывать очки влияния, повышать свою репутацию и принимать участие в крупных космических сражениях, ставших визитной карточкой игры. Также появились изменения в балансе крейсеров и капитальных судов.

Два новых корабля станут доступны с запуском Legion. Babaroga — технически продвинутый мародёрский корабль триглavianского типа — оснащён энтропийными дисинтеграторами и модулем бастиона, который увеличивает боевую мощь. Sarathiel — линейный корабль картеля Angel Cartel, получивший возможность наносить массированный урон снарядами на дальнем расстоянии. Он также может использовать Capital Micro Jump Drive в режиме осады.

Кроме того, теперь альянсы смогут укреплять свои позиции через захват систем, добычу ресурсов и другие стратегические действия. А новый Corporation Palette поможет игрокам объединить внешний вид своих отрядов.