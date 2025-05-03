Компания Lian Li официально анонсировала обновление в линейке своих корпусов — LANCOOL 217. В отличие от многих других моделей, он получил элементы из натурального дерева: темный орех для чёрного исполнения и светлый бук для белого варианта.

LANCOOL 217 предлагает современную систему охлаждения: в комплекте поставляются пять вентиляторов PBT, включая два крупных передних вентилятора диаметром 170 мм. Они работают в двух режимах — сбалансированном (для одновременного охлаждения процессора и видеокарты) или ориентированном на центральный процессор. Переключение между ними реализовано без использования инструментов, что упрощает обслуживание и настройку системы воздушного потока.

Особенностью новинки стало появление опции установки материнской платы задним разъёмом к пользователю. Также добавлено двойное положение для блока питания: стандартное или поворачиваемое на 90 градусов. Такой подход упрощает доступ к разъёмам и позволяет использовать второй отсек для жёстких дисков в зоне БП. Для реализации второго способа предусмотрены удлинительные кабели.

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В плане совместимости корпус поддерживает платы формата E-ATX (до 280 мм в ширину) и SSI-EEB (до 330 мм). Максимальная высота кулера составляет 180 мм, длина видеокарты — до 380 мм. Можно устанавливать радиаторы размером до 360 мм на верхнюю часть и до 280 мм спереди.

Что касается доступности, то чёрная версия оценена в $119.99, белая — в $124.99. Продажи стартуют 2 мая 2025 года.



