Новинка предлагает высокую производительность, стильный внешний вид и компактные размеры

Компания ASUS анонсировала новый игровой настольный компьютер серии TUF Gaming — T500. Устройство разработано для запуска современных AAA-проектов и киберспортивных игр благодаря топовым комплектующим: процессору Intel Core i7-13620H, видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti на архитектуре Blackwell, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителю PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТБ. Такая конфигурация делает его универсальным решением как для геймеров, так и для пользователей, которым нужна вычислительная мощность.

Сердце системы — шестиядерный чип i7-13620H с восемью энергоэффективными ядрами и частотой до 5.0 ГГц. Он обеспечивает быструю реакцию системы и отличную производительность при многозадачности. Видеокарта RTX 5060 Ti добавляет ИИ-вычисления и улучшенную графическую детализацию. Поддержка DLSS 4 позволяет достичь высоких показателей FPS даже в самых требовательных играх. С учётом этого, новинка подходит не только для сегодняшних проектов, но и для будущих релизов.

В плане конструкции модель получила два варианта боковой панели: прозрачную с жёлтой подсветкой и металлическую без окна. Дизайн вдохновлён механическими персонажами из аниме, что отразилось в острых линиях и футуристических элементах оформления. На передней панели расположены светодиодные индикаторы, напоминающие оптические датчики боевого робота.

Для хранения данных используется SSD по интерфейсу PCIe 4.0 объёмом до 2 ТБ, что значительно ускоряет загрузку программ и игр. Оперативная память DDR5 работает на частоте 5200 МГц, обеспечивая стабильное функционирование даже при одновременном запуске нескольких приложений.

TUF Gaming T500 прошёл тестирование по стандарту MIL-STD-810H, что говорит о его надёжности в разных условиях эксплуатации. Это устройство создано для долгосрочного использования, способное выдержать вибрации, перепады температур и другие испытания. Компактный корпус позволяет легко разместить его в спальне, общежитии или офисе, где важны и мощность, и эргономика.



