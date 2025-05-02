Новинка сочетает технологию шумоподавления и фирменный дизайн с элементами культовой саги

Компания NTT Sonority анонсировала ограниченную серию беспроводных наушников nwm ONE, выполненных в тематике Star Wars. Устройства разработаны по случаю 50-летнего юбилея первой части киносаги. Стоимость модели установлена на уровне 44 000 иен (~$300). Предзаказы стартуют 1 мая, продажи — 28 мая. Наушники будут представлены в чёрном и белом цветах — в виде X-wing или TIE Fighter. Также в комплекте предусмотрена подставка с изображением Звезды Смерти.





Устройство имеет открытую конструкцию, что позволяет пользователю всегда оставаться в курсе происходящего вокруг. Встроенные драйвера (35 мм и 12 мм) обеспечивают объёмное звучание, поддержку Sony 360 Reality Audio и улучшенную детализацию звука. Активное подавление выхода звука наружу снижает вероятность беспокоить окружающих. Функция Magic Focus Voice использует MEMS-микрофоны для очистки голоса от фоновых шумов, что особенно полезно при разговорах на улице.

В дополнение к техническим характеристикам, наушники воспроизводят звуки из фильмов: выстрелы лазеров TIE и запуск двигателей X-wing. Такие эффекты активируются при включении и выключении устройства. Дизайн корпуса украшен соответствующими логотипами, а упаковка оформлена с изображением «Тысячелетнего сокола» спереди и Звезды Смерти сзади.

Пока не сообщается о международном релизе, но если он состоится, то новинка может заинтересовать поклонников киносерии и любителей стильной электроники.