Новые детали о дизайне операционной системы раскрыты до официального анонса

Согласно информации, опубликованной ресурсом Android Authority, в бета-версии Android 16, выпущенной в четвёртой версии, были найдены признаки значительных изменений в интерфейсе. Хотя первые бета-сборки носили технический характер, теперь стало ясно, что компания работает над визуальным обновлением, которое может быть представлено на предстоящей конференции Google I/O, запланированной на 20–21 мая.

Одним из заметных нововведений стала возможность изменения формы иконок приложений на главном экране. Пользователи смогут выбирать между прямоугольными, круглыми и ещё тремя стилями оформления. Это открывает простор для персонализации и делает систему более гибкой в плане внешнего вида.

Обновление затронуло и стандартные приложения. Например, в настройках появился новый подход к отображению разделов — с использованием цветных пиктограмм, чёткого разграничения блоков и обновлённого дизайна ползунков. Также был переработан слайдер регулировки громкости и дизайн меню времени и даты на экране блокировки. В фоне при вводе кода активирован размытый вариант обоев.

Кроме того, в разделе быстрых настроек добавлен более современный стиль, хотя структура осталась прежней. Некоторые значки в меню тоже будут изменены, но точное количество новшеств пока не раскрыто. Поскольку официальный выход намечен на июнь, можно ожидать дальнейших правок и дополнений перед финальным релизом.

Важно отметить, что часть функций может быть доступна только на устройствах Pixel, таких как Pixel 9 Pro, где используется фирменный лончер Google. Другие производители смартфонов могут получить лишь часть этих возможностей или адаптировать их под свои оболочки.