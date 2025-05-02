Новый график развития игры включает дополнительные миссии, паркур и «Новую игру+»

Компания Ubisoft поделилась подробностями о плане обновлений для Assassins Creed Shadows. Игра, вышедшая в начале года, получила положительные оценки пользователей на платформе Steam. Разработчики сообщили, что продолжат развивать проект: будут добавлены новые задания, улучшения игрового процесса, элементы кастомизации и первое крупное дополнение.

Среди ближайших изменений — бесплатные миссии с участием любимых персонажей франшизы. В мае появится новая история под названием «Труды Луиса Фроиша», а также обновления Animus-интерфейса и настройки погружения. Также запланированы изменения сложности и улучшения в управлении камерой. Позже в этом же месяце состоится специальная коллаборация и значительное обновление механики паркура: игроков ждут новые движения — отбрасывание назад и набок, а также возможность прыжка на вертикальную поверхность. Фоторежим пополнится свежими анимациями и возможностью менять выражения лица.

В июне последует ещё одна порция контента: новая побочная миссия, союзник НАОЭ, улучшения геймплея и возможность убирать головные уборы во время катсцен. Также будет внедрён режим New Game+, который позволит проходить историю с уже заработанными навыками, но с новыми наградами и вызовами. Все эти изменения станут доступны благодаря обратной связи от сообщества, которую активно собирает команда разработчиков.

Для тех, кто приобрёл предзаказ, будет выпущено расширение Claws of Awaji. Оно станет первой крупной частью дополнительного контента и подарит игрокам новый остров, доступный после завершения основной кампании, а также уникальное оружие для одного из героев — посох.