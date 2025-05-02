Команда Overwatch 2 делится данными о популярности нового режима и анонсирует обновления

Разработчики Overwatch 2 отметили высокий уровень вовлечённости игроков в новом режиме Stadium Mode, который стал самым популярным игровым форматом с момента своего запуска. За первую неделю было сыграно 2.3 миллиона матчей, общее время игры составило 7.8 миллионов часов, что превзошло предыдущие показатели. Также за это время пользователи заработали 900 миллиардов игровой валюты и выбрали 206 миллионов предметов.

Однако, несмотря на рост интереса к режиму, некоторые герои остаются менее востребованными. Например, Лусио был признан самым успешным по статистике, но при этом — одним из самых редко выбираемых.

Изначально концепция Stadium Mode предусматривала турнир для восьми команд с элементами случайности: каждый раунд предлагал выбор между разными улучшениями, которые можно было использовать как в PvP-поединках, так и в PvE-режиме. Потеря жизни происходила при проигрыше, но из-за случайного подбора решений сложно было строить долгосрочные стратегии. Сейчас команда Blizzard пересмотрела подход: основной акцент сделан на балансировке и возможности создавать осмысленные игровые комбинации.

Следующий патч принесёт изменения в героях и модификациях. Также в рамках этого обновления будет добавлен последний герой Фрейя, а в дальнейшем новые участники будут появляться регулярно. В Season 17, которая начнётся в следующем месяце, игроки получат доступ к картам Эсперанса и Самоа, а также возможность сохранять и делиться своими сборками. Будут представлены Sigma, Junkrat и Zenyatta, дополнительные режимы Custom Games и кроссплатформенная игра (с разделением между ПК и консолями в Competitive). Команда рассматривает возможность создания нерейтинговой версии для объединения всех игроков.

В Season 18, запланированной на август, к списку участников добавятся Winston, Sojourn и Brigitte. Ожидается две новые карты — New Route 66 и London, а также новый игровой формат Payload Race с механикой Quests. Каждый игрок сможет выбрать задание, выполнять его и получать награды.