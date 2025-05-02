Первые тестовые результаты мобильной видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 появились в базе данных Geekbench. Устройство было протестировано в ноутбуках Colorful с двумя разными процессорами - Intel Core i9-13900HX и Core Ultra 9 285H.

В тесте OpenCL графический ускоритель показал результаты 109 431 и 102 564 балла соответственно. Это примерно на 18% выше среднего показателя предыдущего поколения RTX 4060 для ноутбуков, который набирает около 93 132 балла.

Улучшение производительности связано с увеличением количества CUDA-ядер до 3328 (против 3072 у предшественника) и заявленной тактовой частотой до 2,5 ГГц. При этом в тестах карта не достигла максимальных частот, что позволяет ожидать еще более высоких результатов в финальных версиях.

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Эксперты отмечают, что Geekbench не является оптимальным тестом для графических процессоров, но дает общее представление о приросте производительности. Ожидается, что сочетание архитектуры Ada Lovelace, памяти GDDR7 и технологий на базе искусственного интеллекта сделает RTX 5060 привлекательным вариантом для владельцев ноутбуков с картами серий RTX 20 и 30.

На данный момент Nvidia официально представила только флагманские мобильные GPU RTX 5090 и RTX 5080, которые доступны в ограниченном количестве топовых ноутбуков. Дата выхода RTX 5060 пока не объявлена.