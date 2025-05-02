Xiaomi 16 Pro может получить обновленный основной модуль с датчиком OmniVision OV50Q
Согласно новым слухам, Xiaomi 16 Pro, ожидаемый к осени этого года, получит значительные улучшения в области камеры. Если ранее говорили только об апгрейде телеобъектива, то теперь появилась информация о возможном использовании нового датчика изображения — OmniVision OV50Q для улучшения качества основного модуля.
По данным инсайдеров, этот сенсор имеет оптический формат 1/1.3 дюйма и поддерживает технологию LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), которая позволяет расширить динамический диапазон и повысить детализацию при сложных условиях освещения. Информация о возможном внедрении OV50Q была подтверждена авторитетным источником Digital Chat Station, что добавляет этим слухам доверия.
Кроме Xiaomi, новый датчик могут использовать и другие производители, такие как Honor. Среди вероятных устройств — Honor Magic8 Pro, который также планируется представить в ближайшие месяцы. Это может позволить брендам выйти на рынок раньше, чем Samsung, которая, согласно прогнозам, представит линейку Galaxy S25 не ранее конца января 2026 года.
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