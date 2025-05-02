Китайская компания Huawei начала поставки своих новых AI-кластеров CloudMatrix 384 на внутренний рынок. Несмотря на то что стоимость системы в три раза превышает цену сервера NVIDIA GB200 NVL72, несколько крупных технологических гигантов уже начали внедрять её в свои дата-центры. Это событие может стать важным шагом в укреплении позиций Huawei на рынке ИИ в условиях ограничений на использование зарубежного оборудования.

В основе CloudMatrix 384 лежат 384 чипа Ascend 910C, объединённых в топологию «все-ко-всем». Такое решение позволяет достигать уровня вычислительной мощности в 300 петафлопс в формате BF16 — это почти вдвое больше, чем у аналогичного продукта NVIDIA. Однако, как отмечают эксперты, энергоэффективность системы оставляет желать лучшего: потребление энергии примерно в 3,9 раза выше, чем у GB200 NVL72, что делает её менее выгодной с точки зрения производительности на ватт.

Эксперты отмечают, что CloudMatrix 384 стал результатом масштабной работы над модернизацией вычислительной архитектуры. За счёт увеличенного количества процессоров удалось скомпенсировать слабые места предыдущих поколений и создать конкурента для одного из самых мощных решений NVIDIA. При этом высокое энергопотребление остаётся главным вызовом для широкого распространения таких систем.