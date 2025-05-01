Выход игры Lost Soul Aside перенесен на август.

Создатель экшен-RPG Lost Soul Aside Ян Бин объявил о переносе релиза с 30 мая на 29 августа. В своем обращении к фанатам разработчик пояснил, что команде Ultizero Games требуется дополнительное время для полировки игры, чтобы соответствовать высоким стандартам качества.

Проект, вдохновленный такими классиками жанра, как Devil May Cry и Ninja Gaiden, разрабатывается с 2014 года и изначально создавался одним человеком. Сюжет повествует о Касере и его спутнике Арене - драконоподобном существе, способном превращаться в оружие. Им предстоит спасти душу сестры главного героя от таинственных захватчиков Войдракс.

Перенос позволит избежать конкуренции с Elden Ring: Nightreign, выходящим в тот же день. Игра обещает динамичные сражения, глубокую прокачку персонажа и кастомизацию оружия.