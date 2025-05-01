Nokia показала, как её справляется с нагрузкой в сложных условиях.

Компания Nokia провела демонстрацию своего флагманского маршрутизатора Beacon 24 на турнире Apex Legends Global Series. Мероприятие стало площадкой для реального тестирования решения в условиях плотного беспроводного окружения, характерного для конференц-залов и киберспортивных ивентов. Вместе с Qualcomm, Sony, Corsair и EA, компания показала, что Wi-Fi 7 может быть не менее эффективным, чем проводное подключение.





Устройство использует уникальные технологии управления задержками и очередями, а также поддерживает продвинутые функции оптимизации через платформу Corteca. Это позволяет достичь уровня стабильности и скорости передачи данных, сравнимого с кабельным соединением.

Профессиональный геймер и блогер Josh Zlatinszky (NMoose) отметил, что раньше считал идеальное Wi-Fi-подключение для игр чем-то недостижимым, но после знакомства с решением от Nokia изменил своё мнение. По его словам, установка устройства оказалась простой, а сам опыт игры — стабильным и без провалов.

Также известно, что в прошлом году эти маршрутизаторы уже использовались на первом полностью беспроводном турнире по Apex Legends. Теперь же насыщенная инфраструктура Bell Labs работает в более сложной среде, доказывая, что технология способна удовлетворить запросы современного киберспорта и домашнего гейминга.