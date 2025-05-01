В новом трейлере RoadCraft показано, как вместе перестраивать мир после катастрофы

Focus Entertainment и Saber Interactive опубликовали новый трейлер RoadCraft, в котором рассказывается о режиме совместной игры для четырёх человек. После успешного демо на Steam Next Fest, где именно кооператив получил положительные отзывы игроков, студии решили подробнее рассказать о том, как игра меняется, когда за дело берётся команда.

RoadCraft — это симулятор управления строительной техникой нового поколения, действие которого разворачивается в мире, восстанавливающемся после глобальной катастрофы. В мультиплеере игроки могут объединить усилия, чтобы быстрее справляться с задачами: убирать завалы, прокладывать дороги, управлять спецтехникой и распределять ресурсы. Независимо от того, кто чем занимается — один за рулём экскаватора, другой управляет грейдером, а третий следит за логистикой — каждый вносит свой вклад в общее дело.

Игра поддерживает кроссплатформенный мультиплеер, позволяет свободно подключаться и отключаться из состава команды, а также предлагает общий прогресс и голосовой чат.

Даже если техника застревает в грязи или попадает в сложную ситуацию, друзья всегда придут на помощь. Каждый запуск кооперативного режима может стать уникальным благодаря нестандартным решениям и совместной импровизации.

С выходом игры 20 мая на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, игроки смогут выбрать между Standard и Rebuild Edition, которые уже доступны для предзаказа. RoadCraft сочетает реалистичный симулятор техники с элементами открытого мира и дружеского хаоса, где даже самая серьёзная работа становится веселым и запоминающимся приключением.