В продажу поступил уникальный видеоконтроллер Yeston на базе NVIDIA Blackwell

Компания Yeston официально начала продажи видеокарты GeForce RTX 5070 Ti Sakura Atlantis OC на китайском рынке. Эта модель стала частью ранее анонсированной линейки Sakura Atlantis и Game Ace, дебютировавшей в январе этого года. До этого компания временно запустила серию Deluxe, которая оказалась переименованной версией продуктов Gainward Phoenix.

Новинка выполнена на базе GPU NVIDIA Blackwell GB203 и внешне напоминает предыдущие версии Radeon RX 9070, но отличается уникальным оформлением задней панели и фирменными элементами дизайна. В частности, видеокарта получила новую иллюстрацию персонажа, специальную хамелеоновую краску и даже ароматизацию в стиле океана, что делает её особенно заметной среди других моделей.

Охлаждение осуществляется через систему Sakura Atlantis с тремя вентиляторами, которая, как отмечают эксперты, способна эффективно охлаждать более крупные графические процессоры. Это позволяет предположить, что Yeston может работать над выпуском более мощной версии — например, GeForce RTX 5080.

Пока что производитель не делится подробностями о других моделях серии Sakura и Game Ace, ориентированных на зелёную экосистему NVIDIA. Тем не менее, жители Китая уже могут приобрести GeForce RTX 5070 Ti Sakura Atlantis OC через официальные магазины. Ожидается, что со временем эта модель может появиться и на международных рынках, хотя сроки поставок пока остаются неопределенными.