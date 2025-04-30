Компания Onyx Boox анонсировала новую версию монитора Mira Pro с цветным дисплеем на технологии E Ink Kaleido 3



Компания Onyx Boox представила обновленную версию своего E Ink монитора Mira Pro, оснащенную цветным экраном. Новинка получила 25,3-дюймовую панель с разрешением 3200×1800 пикселей, построенную на технологии Kaleido 3, которая позволяет отображать 4096 цветов наряду с 16 градациями серого.

Монитор сохранил ключевые характеристики предыдущей модели, включая пропорции 16:9, плотность пикселей 145 PPI и функцию отраженного света, характерную для электронных чернил. Для работы в условиях слабого освещения предусмотрена фронтальная подсветка с регулировкой цветовой температуры. Также устройство поддерживает специальный видеорежим с повышенной частотой обновления, хотя производитель предупреждает, что E Ink-экраны по-прежнему не оптимальны для динамичного контента.

В комплекте поставляется алюминиевая подставка с регулировкой высоты и поворотным механизмом, а корпус совместим с креплениями VESA. Из интерфейсов доступны HDMI, mini HDMI, DisplayPort и USB-C, однако последний не поддерживает Power Delivery. Модель также оснащена стереодинамиками.

Mira Pro Color уже поступил в продажу в фирменном онлайн-магазине Onyx Boox. Стоимость составляет 1899 долларов без учета доставки и возможных таможенных платежей, так как устройство отгружается со склада в Гонконге.