PlatinumGames ищет специалистов для разработки онлайнового экшена
После громкого провала проекта Babylon’s Fall, который закрылся менее чем через год после запуска, японская студия PlatinumGames всё же планирует вернуться к созданию игр в формате live service.
Несмотря на провал Babylon’s Fall, PlatinumGames объявила о поиске новых сотрудников для создания нового онлайн-экшена. Среди требований — опыт в разработке уровней многопользовательских или открытых миров и знание особенностей создания сетевых боёв. Хотя пока неизвестно, станет ли проект самостоятельным изданием или будет опубликован при участии партнёра, факт активного найма говорит о намерении студии попробовать себя в этом направлении снова.
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