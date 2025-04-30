Известный геймдизайнер Йоко Таро, автор культовой серии NieR, поделился своими опасениями относительно будущего игровой индустрии. В интервью Famitsu он высказал мнение, что через 50 лет технологии генеративного ИИ могут сделать профессию игрового разработчика ненужной.

Во время беседы с коллегами Котаро Утикоси и Дзиро Исии обсуждалось влияние ИИ на творческие процессы. Утикоси отметил, что алгоритмы искусственного интеллекта могут привести к доминированию сгенерированных игр в жанре визуальных новелл. Таро добавил, что в перспективе системы ИИ научатся анализировать предпочтения пользователей и создавать персонализированные сценарии.

Несмотря на стремительное развитие технологий, эксперты сомневаются, что ИИ сможет полностью заменить творцов уровня Йоко Таро. Генеративные алгоритмы пока остаются инструментом, а не полноценной заменой человеческому творческому началу.