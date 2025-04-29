Компания ASUS внедрила новую функцию под названием Equipment Installation Check в серии видеокарт ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. О ней узнали благодаря обновлению программы GPU Tweak III, после которого пользователи начали замечать предупреждения о возможном прогибе устройства. За это отвечает миниатюрный сенсор Bosch Sensortec BMI323, который объединяет в себе акселерометр и гироскоп. Устройство отслеживает угол наклона видеокарты и сигнализирует, если отклонение превышает допустимые значения.

Такая опция особенно актуальна для тяжелых моделей, таких как воздушного охлаждения ROG ASTRAL RTX 5090, масса которых может достигать трёх килограммов. Со временем такой вес может повредить слот PCIe на материнской плате. Функция поможет вовремя заметить проблему и принять меры — например, установить дополнительную поддержку. Equipment Installation Check стала третьим инструментом диагностики в арсенале ASUS. Ранее уже были доступны Power Detector+, которая следит за стабильностью питания на 16-контактном разъёме, и Thermal Map, отображающая температурные показатели по датчикам на плате. Вместе эти технологии позволяют контролировать состояние видеокарты по ключевым параметрам: нагрев, энергопотребление и механическое положение. Многие пользователи используют внешние крепления или усиленные слоты для фиксации массивных видеокарт. Теперь же система сама напомнит, если что-то пошло не так — например, крепление ослабло или устройство сместилось. Это полезно при редком обслуживании системного блока, когда изменения могут остаться незамеченными. С учётом постоянного роста размеров и веса современных видеокарт вопрос их механической нагрузки становится всё более важным.

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