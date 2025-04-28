Студия Reburn перенесла выход шутера La Quimera без указания новой даты из-за технических проблем и слабых рецензий

Студия Reburn, ранее известная как часть 4A Games, работавшей над серией Metro, объявила о переносе релиза своего первого самостоятельного проекта. Шутер от первого лица La Quimera должен был выйти 25 апреля 2025 года, но был отложен в последний момент после публикации первых обзоров.

Генеральный директор студии Дмитрий Лимар объяснил задержку сложностями работы в качестве независимого разработчика. В официальном заявлении он извинился перед фанатами и пообещал доработать проект.

Критики отметили, что игра страдает не только от технических недоработок, но и от проблем с сюжетом и геймплеем. Как написал обозреватель Wccftech, "La Quimera выглядит как набор разрозненных элементов, которые не складываются в целостную картину".