Студия Supermassive Games свернула производство экшен-адвенчуры по мотивам киберпанк-саги Blade Runner.

В игровой индустрии произошло неожиданное событие - студия Supermassive Games, известная по проектам в жанре интерактивного кино, якобы прекратила работу над необъявленной игрой по вселенной Blade Runner. Согласно данным Insider Gaming, проект под кодовым названием "Blade Runner: Time To Live" находился на стадии предпроизводства и должен был выйти в сентябре 2027 года.

Инсайдерские документы свидетельствуют, что игра планировалась как 10-12-часовое кинематографическое приключение с философскими темами оригинальной саги и динамичным экшеном. Действие должно было разворачиваться в 2065 году в футуристическом Нью-Цюрихе. Бюджет разработки оценивался в 45 миллионов долларов, причем 9 миллионов предполагалось потратить на захват движения и актерскую игру.

Любопытно, что этот проект не имел отношения к другой игре по Blade Runner, которую разрабатывают Alcon Interactive Group и Annapurna Interactive.