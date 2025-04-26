Японская компания JAPANNEXT представила 27,6-дюймовый вертикальный монитор с нестандартным разрешением и встроенной камерой

Японский производитель JAPANNEXT анонсировал необычный монитор JN-IPS276SDQHD-HSPC6-CMS с вертикальной ориентацией. Устройство обладает 27,6-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560×2880 пикселей, что в 2,67 раза больше Full HD по площади изображения.

Монитор предназначен для программистов и офисных работников, позволяя минимизировать прокрутку при работе с кодом или документами. В верхней части экрана размещена выдвижная веб-камера с микрофоном. Устройство поддерживает 100% охват sRGB и 97% DCI-P3, а также технологию HDR.

Среди особенностей - KVM-переключатель для управления несколькими устройствами, режимы PBP и PIP для одновременного отображения нескольких источников сигнала. Подставка регулируется по высоте, позволяет поворачивать экран на 90 градусов и наклонять на 45 градусов в стороны.

Монитор уже доступен в Японии по цене 109 800 иен (около 765 долларов) с двухлетней гарантией. Подключение осуществляется через HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 или USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью 65 Вт.