Компания Mation запустила сбор средств на Kickstarter на компактный power bank с NFC и геолокацией
Компания Mation под своим брендом Runker запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на power bank Runk 2.0. Устройство отличается компактными размерами (0,9×1,9×2,9 дюйма) и весом всего 71 грамм. Несмотря на скромную емкость 3000 мАч, которого хватит примерно на 55% заряда iPhone 15, power bank предлагает необычные функции.
Главные особенности Runk 2.0 - встроенный NFC-чип для умных дверей и обмена контактами, а также поддержка сервисов геолокации Find My (Apple) и Find My Device (Android). Устройство оснащено петлей, которая одновременно служит кабелем для зарядки.
Мощность зарядки составляет 20 Вт, что достаточно для быстрой зарядки большинства смартфонов. Сам power bank заряжается с мощностью 18 Вт.
На Kickstarter можно предзаказать Runk 2.0 за 49 долларов, но стоит помнить о рисках краудфандинговых проектов. Если кампания окажется успешной, первые устройства отправятся бэкерам в ближайшие месяцы.
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