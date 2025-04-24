Первые тесты Redmi Turbo 4 Pro подтвердили высокую производительность нового чипсета Snapdragon 8s Gen 4

В сети появились первые тесты смартфона Redmi Turbo 4 Pro, который станет первым устройством на новом процессоре Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. Тесты проводились до официального анонса устройства и дали представление о реальной производительности чипа.

По данным Xiaobai's Tech Reviews, в Geekbench 6 смартфон показал 2165 баллов в однопоточном режиме и 7005 баллов в многопоточном. В AnTuTu результат составил 2 216 228 баллов. Тест графики 3DMark WildLife Extreme выдал 4619 баллов.

Результаты немного уступают тестам инженерного образца Qualcomm, что ожидаемо, так как производитель обычно демонстрирует максимальную производительность чипа. По сравнению с устройствами на Snapdragon 8 Gen 3 новый процессор показал схожую производительность, лишь немного отставая в некоторых тестах, кроме многопоточного режима Geekbench 6.

При этом в реальных условиях, особенно в требовательных играх, Snapdragon 8s Gen 4 демонстрирует сопоставимую с флагманским Snapdragon 8 Gen 3 производительность. Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro станет одним из первых доступных смартфонов на этом чипсете.