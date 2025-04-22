Инсайдер назвал точный месяц релиза Nothing Phone 3 после заявления CEO компании

Генеральный директор Nothing Карл Пей сообщил, что новый флагман Phone 3 выйдет в третьем квартале 2025 года, то есть между июлем и сентябрём. Однако известный инсайдер Йогеш Брар уточнил, что релиз, скорее всего, состоится именно в июле. Это логично, учитывая, что предыдущая модель Phone 2 дебютировала в том же месяце двумя годами ранее.

О характеристиках устройства пока известно немного. В июне 2024 года Пей намекнул, что Phone 3 получит глубокую интеграцию с ИИ. Часть этих функций уже можно увидеть в недавно выпущенных моделях 3a и 3a Pro, где появился специальный ИИ-хаб Essential Space и кнопка для быстрого доступа к нему. Вероятно, флагман унаследует этот функционал.

Что касается аппаратной части, точных данных нет, но учитывая, что Phone 2 работал на топовом процессоре Snapdragon (правда, предыдущего поколения), можно ожидать, что Phone 3 получит чип из линейки Snapdragon 8. Остальные детали пока остаются загадкой, но до анонса осталось не так много времени.