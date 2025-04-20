Разработчики выпустили обновление для Android-эмулятора PS3 RPCSX-UI
Разработчики эмулятора RPCS3 представили обновленную версию RPCSX-UI-Android для мобильных устройств. Всего через несколько дней после релиза вышло обновление v20250417, которое добавило возможность настройки раскладки контроллера. Это особенно полезно для тех, кто играет без физического геймпада.
Помимо новой функции, обновление исправило проблемы с панелью управления и масштабированием D-pad.
Эмулятор пока находится на ранней стадии разработки, и не все игры PlayStation 3 работают стабильно.
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