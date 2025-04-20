Пользователи сообщают о приросте производительности в синтетических тестах от 3% до 8%.

Новые драйвера Nvidia 576.02, выпущенные 16 апреля, принесли неоднозначные результаты для владельцев видеокарт RTX 50 серии. С одной стороны, пользователи сообщают о приросте производительности в синтетических тестах от 3% до 8%, особенно заметном на моделях RTX 5070 и выше. Немецкое издание Computer Base подтвердило эти данные своими тестами в 3DMark.

Однако в реальных играх ситуация оказалась противоположной. Многие игроки на Reddit жалуются на нестабильную работу - странное поведение частот, просадки FPS и повышенные температуры. Проблема связана с ошибкой в работе датчиков температуры, из-за которой видеокарты работают на повышенных частотах без должного охлаждения.

Nvidia в своих заметках к обновлению упомянула исправление проблемы с черными экранами, но ничего не сказала о новых багах. Пока разработчики не выпустят исправление, пользователям RTX 50 серии стоит подумать перед установкой этих драйверов. Тем, кто уже столкнулся с проблемами, советуют откатиться на предыдущую стабильную версию.