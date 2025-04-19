Philips Hue выпустила обновление приложения с исправлением ошибок
Компания Philips Hue выпустила новое обновление своего приложения для iOS и Android под номером 5.40.0. Обновление содержит различные исправления ошибок и улучшения стабильности работы, хотя разработчики не уточнили конкретные изменения. Пользователи пока не обнаружили новых функций в обновлённой версии.
Это обновление последовало за версией 5.39.0, которая добавила коллекцию световых сцен "Весенний бриз". В приложении по-прежнему отсутствует ожидаемый многими ИИ-ассистент, функция которого была случайно обнаружена в более ранней версии. Этот инструмент позволит создавать световые сцены с помощью голосовых или текстовых команд.
Обновление уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.
Теги
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила