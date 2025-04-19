Компания Philips Hue выпустила новое обновление своего приложения для iOS и Android под номером 5.40.0. Обновление содержит различные исправления ошибок и улучшения стабильности работы, хотя разработчики не уточнили конкретные изменения. Пользователи пока не обнаружили новых функций в обновлённой версии.

Это обновление последовало за версией 5.39.0, которая добавила коллекцию световых сцен "Весенний бриз". В приложении по-прежнему отсутствует ожидаемый многими ИИ-ассистент, функция которого была случайно обнаружена в более ранней версии. Этот инструмент позволит создавать световые сцены с помощью голосовых или текстовых команд.

Обновление уже доступно для загрузки в App Store и Google Play.