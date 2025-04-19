Разработчики Metal Eden отложили релиз игры до лета 2025 года для доработки на основе отзывов игроков

Студия Reikon Games и издатель Deep Silver объявили о переносе релиза Metal Eden. Игра, которая должна была выйти 6 мая 2025 года, теперь появится на PC, PS5 и Xbox Series X/S летом того же года. Решение о переносе приняли после анализа отзывов игроков на демо-версию.

Разработчики пояснили, что фидбек по демо-версии показал явные направления для улучшения. Они решили взять дополнительное время, чтобы доработать игру и обеспечить желаемый уровень качества. Команда поблагодарила игроков за их вклад в этот процесс.





Хотя задержки никогда не бывают приятными, студия уверена, что дополнительное время пойдет игре на пользу. Точная новая дата релиза будет объявлена позже. Разработчики пообещали, что ожидание окупится, когда игроки наконец получат готовый продукт.